2026年2月の衆院選で東京18区から出馬し落選した吉田綾氏が26年3月22日、政治団体「再生の道」を離党するとXで発表した。その理由を説明した上で、今後も政治活動を継続するとしている。「自分が目指したいものと一致しなくなってしまった」「再生の道」は、元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が25年1月に設立。吉田氏は同団体の公認候補として、同年7月の参院選で東京選挙区から立候補したが、当選には至らなかった。その後「再生