デギンドス欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁 中東での戦争が景気後退を引き起こすことは予想していない。最も深刻なシナリオでもプラス成長が見込まれる。 我々は必要に応じて対応する用意がある。金融政策は、戦争がインフレと経済成長の両方に及ぼす初期的な影響を防ぐことはできないが、ＥＣＢは状況を監視し、潜在的な二次的影響に警戒することは可能である。