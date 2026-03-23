人口減少が進む中、高知県内では2025年度で休校する小学校が4校、中学校が3校あり、このうち須崎南小中学校で最後の卒業式が行われました。■小学6年生 前田來音さん「今は心も体も大きくなった」高知県にある須崎市立南小中学校。小学校は1877年から中学校は1948年から続く歴史ある学校ですが、人口減少に伴い須崎市が策定した統廃合計画に基づいて中学校は2025年度で閉校に、小学校は休校となります。3月23日は最後の卒業式が行