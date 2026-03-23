高知大学の卒業式が3月23日行われ、6学部の1051人がそれぞれの未来に向けて新たな一歩を踏み出しました。3月23日、高知市の新来島高知重工ホールで高知大学の学位記授与式が行われました。2026年は、人文社会科学部や理工学部など6つの学部であわせて1051人が卒業を迎え、式では受田浩之学長が「地方だからこそ世界に通じる仕事ができる。そのことを皆さんの歩みで証明して欲しい」とエールをおくりました。続いて卒業