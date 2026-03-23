“48時間以内のホルムズ海峡の開放”を迫るアメリカのトランプ大統領に対しイラン側は、発電所に攻撃があれば「ホルムズ海峡を完全封鎖する」と警告しました。互いの主張がぶつかり合うなか、今後、双方はどう動くのでしょうか。イランへの攻撃を続けるアメリカ。ホルムズ海峡を事実上封鎖するイランに対し、トランプ大統領は21日、期限を示して圧力をかけました。トランプ大統領「48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しない場合