自衛隊の運用を一元的に指揮する「統合作戦司令部」が発足から1年となるのを前に、23日、俵千城海将が2代目の司令官に就任しました。俵千城 統合作戦司令官「世界はこれまで以上に不確実で、予測のつかぬ荒波の真っ只中にあります。私達が享受している平和と繁栄は、決して永続を約束されたものではありません。だからこそ、平時における鍛錬と統合によって部隊を良くしていくことこそが重要なのであります」陸・海・空の自衛