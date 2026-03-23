辞職の意向を表明し、記者団の取材に応じる福井県の中村保博副知事＝23日午後、福井県庁福井県は23日、中村保博副知事（68）から31日付で辞任するとの申し出があり、石田嵩人知事（36）が承認したと発表した。県議会から、杉本達治前知事（63）によるセクハラ被害を防げなかった責任を問う声が出ていた。石田氏は13日の県議会で「（中村氏の）去就は遅くとも6月議会までに判断する」と答弁。同日、記者団の取材に応じた中村氏