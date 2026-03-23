ホルムズ海峡の緊張が高まり、きょうも原油価格は一時、1バレル100ドルを超えました。中東に代わる石油の調達先の開拓が急がれていますが、実際の確保は難しいようです。記者「こちらのスタンドでは、きょうもレギュラーガソリンが1リットル177円になっています」先週、全国平均が1リットルあたり190円80銭を記録したガソリン価格。政府は19日からは補助金で170円程度まで抑える措置を始めましたが、給油に訪れた客からは…「ふざ