妻を殺害した疑いで5年前に逮捕、その後、処分保留で釈放された男が先週、殺人罪で起訴されました。5年の歳月を経て進展した事件。亡くなった女性の母親が取材に応じ「『やっとここまできたな』という気持ちです」と心境を明かしました。事件は2020年11月、東京・国立市にあるマンションで起きました。9階に住んでいた高張潤被告の妻で、当時41歳の麻夏さんがベランダから転落して死亡したのです。警視庁は当時、遺体のまぶたに窒