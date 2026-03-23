これぞまさしくスマッシュヒットである。ライアン・ゴズリング主演のSF大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、3月20日～22日の北米映画週末ランキングで堂々のNo.1を獲得した。 参考：『私がビーバーになる時』北米V2アカデミー主演女優賞『ハムネット』世界興収1億ドル突破 週末興行収入（3日間）は8050万ドルで、北米映画市場では今年最高のオープニング成績。『クリー