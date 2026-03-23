3月22日（現地時間21日）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで行われたダラス・マーベリックス戦。ロサンゼルス・クリッパーズは、延長の末に138－131で制して連敗を4で止めた。 この勝利で35勝36敗としたクリッパーズは、ウェスタン・カンファレンス8位で、プレーイン・トーナメント進出圏内をキープしている。 マブス戦では、8本の3ポイントシュート