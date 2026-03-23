後藤真希プロデュースのスキンケアブランド「rall.+（ラルプラス）」の発表会が韓国で開かれた。後藤は会場で撮影したMOMO（TWICE）とのツーショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】MOMOや本田真凜、柏木由紀らと記念撮影する後藤真希） ラルプラスは、株式会社Rainmakersが展開するブランド。全13ブランドによる合同ポップアップストア「Beauty Wonderland by Rainmakers」が韓国で開催さ