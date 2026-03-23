プレミアリーグ残留争いにおいて大一番となったN・フォレスト戦に完敗したトッテナム。降格圏の18位ウエスト・ハムと勝ち点1差の17位に順位を落とした。勝ち点30で16位のトッテナムと同29で17位のN・フォレストによる残留争い直接対決。ホームで絶対に負けられないトッテナムだったが、前半45分に先制点を献上すると、後半17分と42分に失点してリードを広げられてしまう。その後の反撃も実らずに0-3の完敗を喫し、両チームの順