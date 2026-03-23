雪深い月山にも春の足音です。 【写真を見る】圧巻の景色！ 今年も月山に大迫力の「雪の回廊」が出現上空から見ると雪山の迷路！（山形・西川町） 山形県西川町でいま、月山スキー場のオープンに向けた除雪作業が行われていて、今年も、大迫力の「雪の回廊」ができあがりました！ 西川町の志津温泉から月山スキー場につながる、県道・月山志津線。 冬の間は雪があまりに多いため、１１月からの冬の間は閉