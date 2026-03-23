蔵王のシンボル・樹氷の再生について情報を共有する会議がきょう山形市で開かれ、種まきや植樹の規模を拡大する方針が確認されました。 【写真を見る】目指せ樹氷復活樹氷のもととなる木の種まきや植樹の規模を拡大する方針虫の食害と地球温暖化でピンチの状況を打開できるか（山形） 蔵王では、樹氷のもととなる木・オオシラビソが2013年ごろから虫の食害を受け枯れる被害にあっています。そのため、県や山形市、蔵王に関係