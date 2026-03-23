最高値を記録した卵やそのほか商品のスーパーでの価格は今、どうなっているのでしょうか？愛知県春日井市のスーパーでは… 【写真を見る】卵10個301円 タマネギ･ジャガイモ･鶏肉も高値続く…イラン情勢受け梱包資材も値上がりか スーパーでは不安尽きず 愛知・春日井市 （弓削はな記者）「こちらのスーパーでは、現在タイムサービス中で卵が192円ですが、普段は税込み301