日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 27162( 27114) 9月限 154( 154) TOPIX先物 6月限 29989( 29989) 日経225ミニ 4月限 30816( 30816) 5月限 263( 26