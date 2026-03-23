日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 22537( 20040) 9月限 640(20) TOPIX先物 6月限 25437( 23407) 日経225ミニ 4月限 18974( 16474) 5月限 156( 15