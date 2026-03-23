日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16(16) JPモルガン証券 5( 5) SBI証券 9( 3) BNPパリバ証券 3(