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日経平均株価 始値52468.72 高値52479.81 安値50688.76 大引け51515.49(前日比 -1857.04 、 -3.48％ ) 売買高26億8014万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆8003億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続急落、一時5万円トビ台まで下落 ２．トランプ発言により、中東有事の地政学リスクが増幅