大阪6月限 日経225先物51040-1950（-3.67％） TOPIX先物3444.0-129.5（-3.62％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1950円安の5万1040円で取引を終了。寄り付きは5万1150円と、シカゴ日経平均先物（5万1060円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き後ほどなくして5万1410円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、前場中盤にかけて下へのバイアスが強まり、