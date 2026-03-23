4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。本作は、50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）がおくるラブサスペンスコメディー。放送まであと2週間、新情報を一挙解禁！■第1、2話のゲストは増子敦貴（GENIC）、遠山俊也、工藤遥、石川雷蔵第1、2話の個性豊かなゲストの情報を解禁！舞台「千と