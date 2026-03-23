韓国BLドラマ『秘密の間柄』公開1周年スペシャルファンミーティングが21日、東京・飛行船シアターで開催された。【写真】今はALPHA DRIVE ONEとして活躍…VTRを寄せたジュンソFODで独占配信中の本作は、韓国をはじめアメリカ、日本を含む6ヶ国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に大人気のKAKAO WEBTOONを原作とし、実写化した。総合コンテンツスタジオ・PLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレビの共同制作