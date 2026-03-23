昨年の大阪・関西万博で人気だった「アフリカンダイニングホールPANAF’」が、あす24日から大阪・心斎橋ビッグステップ7Fに「PANAF’ African Restaurant & Club」として常設出店される。【画像】万博の感動再び…「PANAF’ African Restaurant & Club」の内部＆料理アフリカの多彩な料理や音楽、文化などが楽しめ、万博で連日行列ができた「PANAF’」の音響・照明・厨房機器を再利用（リユース）し、万博パビリオン級