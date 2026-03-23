タレント・中島史恵が、23日にInstagramを更新。梶原真弓との姿を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！“大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。今回の