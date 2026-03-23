世界16の国際映画祭で正式上映され、12の映画賞に輝いた映画『岡本万太』が、6月5日より全国順次公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアルと予告編、場面写真が一挙解禁され、真田宗仁郎監督と各界著名人からのコメントも到着した。【動画】知られざる日本映画が逆輸入！『岡本万太』予告本作は、癇癪持ちのフリーター・岡本万太の奇天烈な人生を、圧倒的な映像美とセンスで149分にわたり一気に描き切る“パン