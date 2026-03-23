望海風斗と坂本昌行が初共演するブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』が、9月より日生劇場ほかにて上演されることが決定した。【写真】名作ミュージカルが待望の上演！心躍るビジュアル1964年にブロードウェイで初演された『ファニー・ガール』は、ニューヨークのブロードウェイ・レビュー、ジーグフェルド・フォリーズの大看板だったファニー・ブライスの伝記ミュージカル。音楽ジュール・スタイン、歌詞ボブ・