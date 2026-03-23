3月21日、あるInstagramのアカウントが新たに開設され、話題を呼んでいる。「この日、アカウント名『imamori_ikusei』、表示名『育成今森』を名乗るInstagramが開設され、犬を抱いた女性のプロフィール写真とともに投稿が公開されました。文章には《まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます》と丁寧な書き出しがあり、続けて《たくさんの方からの応援のコメントやメッセー