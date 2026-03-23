お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#354が22日放送。今回の#354では、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送した。【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団