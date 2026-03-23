日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２３日、東京・両国国技館で開かれた。春場所では関脇霧島（２９＝音羽山）が３度目の優勝を果たして大関復帰を確実にした。横審の大島理森委員長（元衆院議長）は霧島について言及。「稽古を積んで大関にカムバックする。稽古のたまもの。若手も多いに学んでほしい」と称賛。「大関としての責任を果たすと同時に、委員の皆さんから上を目指して頑張ってほしいとい