山崎育三郎がニューアルバム『19BOX 〜STAR MAN〜』を7月にリリースし、8月から全国ツアーを開催することが決定した。【写真】山崎育三郎、インタビュー撮りおろしショット常に自分にしかできないエンターテインメントを追い続ける山崎育三郎が、新たにジュークボックス（19BOX）をテーマにしたアルバム『19BOX 〜STAR MAN〜』を7月リリースする。自分の人生・経験・音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の「箱」。その箱を開ける