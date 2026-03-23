巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２＝亜大）が２３日、ジャイアンツ球場で投手練習に参加。阿部慎之助監督（４７）が開幕ローテ入りを明言したことを受け「今（ローテに）入っているだけ。結果を残さないと意味はないと思ってる」と表情を引き締めた。知らされた際は「『ああそうなんだ、頑張ろう』とはなりました」と受け止め、阪神との開幕戦で先発する同期の竹丸和幸に思わぬ注文が飛び出した。「僕が白星を挙げるため