競泳男子で次世代エースの大橋信（１７＝枚方ＳＳ）が、偉業達成後の驚きを明かした。２３日に日本水泳連盟が記者会見を開き、パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知・名古屋アジア大会の競泳男女日本代表が発表された。大橋はこの２大会の選考を兼ねた日本選手権で平泳ぎ３種目に出場。１００メートルは日本記録を樹立し、２００メートルは自身の持つ世界ジュニア記録を更新した。５０メートルの優勝も合