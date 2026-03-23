春の陽気となった三連休とは打って変わって、23日の石川県内はくもり空が広がりました。待ち遠しい春のお花見シーズン。気になる桜の開花状況は…。日中、くもり空が広がった23日の石川県内。季節も移りはじめ‥ ■山下実々 記者：「こちらでは早咲きの桜が咲いています。綺麗なピンク色に染まっています」約130品種、900本の桜が植えられている白山市の樹木公園では、早咲きの品種が五分咲きまで開花していました。■訪