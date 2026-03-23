3月27日から任期がスタートする石川県の山野 新知事。30日の臨時議会を前に新しい副知事の人事案を打ち出しました。新たに副知事に起用する方向で調整しているのが現在教育長を務める酒井雅洋氏60歳です。酒井氏は能登町出身で県民文化スポーツ部長や商工労働部長を経たあと去年4月に教育長に就任しました。馳知事を1期4年にわたり支えた徳田博副知事は今月末の任期満了を持って交代。「県政刷新」のイメージを