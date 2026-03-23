お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが22日にInstagramを更新。漫才中にぼっ発したというハプニングを写真で報告すると、ファンから「最高」「可愛い笑」といった反響が寄せられた。【写真】霜降り明星・せいや、漫才中の大ハプニングせいやが投稿したのはなんばグランド花月の控室で撮影されたオフショット。写真には、衣装のズボンの破れて下着があらわになった様子が収められている。投稿の中でせいやは「衣装破けて後半こ