『ハリー・ポッター』を新に映像化するHBOの新ドラマシリーズで、セブルス・スネイプ役に起用されたパーパ・エッシードゥが、「降板しなければ殺す」と脅迫を受けていることを明らかにした。【写真】ドラマ版『ハリー・ポッター』キャスト（左）をチェックVarietyによると、パーパはThe Sunday Times紙のインタビューで、「降板しなければ殺すと言われている」と告白。「深刻です。インスタグラムを見てみると、『お前の家まで