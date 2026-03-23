フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーのInstagramが22日にオフショットを公開。ウエディングドレス姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。【別カット】美背中あらわのバックショットもインスタグラムに投稿されたのは、19日に東京・表参道 TERRACEで開催された「NEEDS by T＆G WEDDING」新ブランド発表会のオフショット。複数公開されている写真には、ウエディングドレス姿で佇む宇垣の笑顔やバックショット、全