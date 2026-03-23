ドラマ『炎のテキサス・レンジャー』などで知られるアクション俳優のチャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。レジェンドの訃報を受け、シルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーらが追悼メッセージを発表している。【写真】スタローンがチャック・ノリスさんを追悼Varietyによると、現地時間20日朝に亡くなったことを遺族が発表。詳しい状況は明らかにされていないが、「家族に囲まれ、安らかに息