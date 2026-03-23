◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）美浦のＧ１馬２頭が充実ムードだ。昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、予定していたドバイ遠征を取りやめての出走。目標は切り替えたが順調さは欠いておらず、１８日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りでは楽々と僚馬に２馬身先着した。鹿戸調教師も「２週前はまだ重かったけ