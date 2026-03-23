２０２６年４月に導入される共同親権制度を前に、当事者となり得る層の認識と本音のギャップが浮き彫りになっている。株式会社リライフテクノロジーが子どもを持つ既婚者５００人を対象に実施した調査では、制度の内容まで理解している人は１８％にとどまり、約半数が「初めて知った」と回答した。一方で、仮に離婚する場合の親権については「共同親権を選びたい」が３７．４％と最多。「単独親権（自分）」は１５．４％、「相