今年で開催7回目となる＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞が初の3日間フル開催を終えた。本記事ではDAY3、最終日となった2026年3月23日の模様をお届けする。◆DAY1 レポートへ◆DAY2 レポートへ史上初の3日間フル開催となった＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞もついに最終日を迎えた。見事な晴天が広がり、降り注ぐ太陽の光が最終日のはじまりを祝福しているようだった。メインステージに現れた新里英之（HY）が「SK