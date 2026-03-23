朝つくった弁当が、昼にはいつもと違う―。そんな小さな違和感を覚えた人が増えているようだ。パナソニック株式会社が実施した「お弁当に関する調査」によると、週１回以上手作り弁当を作る２０歳以上の男女５２４人のうち、約２７％が「２０２５年６〜９月の夏に、弁当が傷んだ、または味やにおいがいつもと違うと感じる回数が増えた」と回答した。近年の猛暑が、弁当の品質に影響を及ぼしている実態が浮かび上がった。さら