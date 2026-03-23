健康は言われてやるものではなく、自分で考えて行動するもの。そんな価値観が、すでに子どもたちの中に根付いている。キリンホールディングス株式会社が、今春に幼稚園・保育園を卒園する子どもと保護者１，０００組を対象に実施した調査で、いわゆる「令和キッズ」の健康意識の高さが際立った。保護者自身の子ども時代（昭和・平成）と比べ、「令和キッズの方が健康意識が高い」と回答した人は６２．４％に上り、「昭和・平成