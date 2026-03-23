©KHONU亀梨和也が、自身9年ぶりとなるソロツアー＜KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-＞を7月から全国7か所で開催する。2025年に行なわれたファンミーティングを経て準備が進められてきた本ツアー。公演ではより進化した亀梨和也のステージを楽しむことができそうだ。また、今回は前方エリア確約、スペシャルグッズ付きの「K-SEAプレミアムシート」※も導入されるとのことだ。チケット抽選1次受付（W会員先行抽選受