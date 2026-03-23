米トランプ大統領がSNSに「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ発電所を攻撃し壊滅させる」と投稿したが、2026年3月22日放送の「有働Times」（テレビ朝日系）で、果たしてアメリカの発電所攻撃があるのかどうかをとりあげた。さらなる原油高や中東全体の情勢不安を招く恐れイランにはテヘラン近郊に複数の火力発電所と南部に国内唯一のブシェール電子力発電所がある。このトランプ大統領の発電所壊滅警告に対