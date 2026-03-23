落語家の立川志らくさんが2026年3月22日、Xで「お笑い大会の審査員の得点方」についての持論をつづった。「トップに100点はありえない」状況に「これって不健康じゃないですか？」18年から22年までの5年間、漫才コンクール「M-1グランプリ」決勝の審査員を務めた志らくさんは「お笑い大会の審査員の得点方についてひと言。5年間M1の審査員をした経験からアドバイスを」と切り出し、持論を展開した。「百点満点が主流だが、事前にス