気になる白髪は、隠さず活かすのが今のスタンダードに。白髪を味方にすることで、無理なくこなれた雰囲気に仕上がりそうです。今回は、40・50代が一気におしゃれ見えする「白髪活かしヘア」をご紹介します。髪に透明感や立体感がプラスされ、洗練された印象に仕上がるのが魅力。ぜひ試してみてください。 まろやかカラーの丸みボブ 丸みのあるシルエットが女性らしいミニボブスタイル。白髪を活かすなら、あえ