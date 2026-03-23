◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦坂井優太―ウェスリー・カガ（３月２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、都内で行われた。５４・０キロ契約８回戦に臨む２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の坂井優太（２０）＝大橋＝は５３・９キロ、対戦相手のフィリピン同級１１位ウェスリー・カガ（フィリピン）は５３・４キロでパス