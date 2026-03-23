Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の収録詳細を発表した。シングルの表題曲「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛♡スクリ〜ム！」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）!「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう―そんな不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。CDには表題曲「